米で拘束の韓国人約３００人釈放　空港に移動＝日本人３人も

【フォークストン（米ジョージア州）聯合ニュース】韓国・現代自動車グループなどが米ジョージア州に建設している工場で拘束された韓国人労働者約３００人や日本人３人などが１１日未明（現地時間）に釈放された。拘束施設を出た後、８台のバスに分乗し、チャーター機が待機しているアトランタ国際空港に移動した。

米移民・税関捜査局（ＩＣＥ）や米国土安全保障調査部（ＨＳＩ）などは４日、ジョージア州サバンナにある現代自動車グループとＬＧエナジーソリューションの合弁会社の工場建設現場で韓国人約３００人や日本人３人を含む４７５人を拘束していた。

チャーター機は１１日正午（日本時間１２日午前１時）ごろ、アトランタ国際空港を出発し、日本時間の１２日午後に仁川国際空港に到着する予定だ。

チャーター機には韓国人３１６人と日本人３人、中国人１０人、インドネシア人１人の計３３０人が搭乗する。韓国外交部関係者によると、拘束者のうち韓国人１人は米国に残る意向を示した。

拘束者は当初、１０日未明に拘束施設を出て同日午後に自主出国の形で帰国する予定だった。だが、９日に米政府が一方的に帰国手続きを中断し、１日遅れることになった。

同問題の解決のため訪米している韓国の趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は記者団に対し、今回拘束された韓国人が米国に再入国する際に不利益を受けることはないという米国側の確約を得たと明らかにした。