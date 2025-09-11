李大統領　韓日関係「北と同じくらい難しい」

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１１日、旧大統領府「青瓦台」で就任１００日の記者会見を開き、韓日関係の方向性について、「われわれの基本的原則であるツートラック（２路線）戦略によって協力することは協力し、問い詰めることは問い詰め、究明することは究明していく」と述べ、石破茂首相の辞任後に発足する新内閣ともツートラックを維持する考えを示した。

李大統領は「韓日関係は対北関係と同じくらい難しいようだ。最近は対米関係も同様に難しい」と述べ、「歴史や領土の問題は非常に難しいテーマ」と指摘した。そのうえで、歴史や領土の問題から目を背けるのではなく、社会、経済、民間交流のような未来志向の問題は別途にアプローチするというのが自身の立場であると説明した。

石破首相の辞任表明を巡っては、誰が首相になっても韓国にとっては対応が難しくなるという見方に同意を示したものの「日本の内部問題」と指摘し、「既存の原則を維持する予定だ」と述べた。

世界文化遺産「佐渡島の金山」（新潟県佐渡市）を巡り、日本側が開催する労働者のための追悼式に、韓国政府が昨年に続き今年も参加しない方針を決めたことについては、「石破首相が辞任の意思を明らかにする前にも協議したが、意見の一致を見ることが難しかった」と表明。今回は参加しないことを決め、交渉は続けるものの、同問題を巡って争うのは避けようと呼びかけたと説明した。