米工場で拘束の労働者ら韓国へ出発　日本人３人も

【アトランタ聯合ニュース】米南部ジョージア州に建設している韓国の現代自動車グループなどの工場に対する米移民当局の捜査で拘束された韓国人約３００人や日本人３人などが１１日午前（日本時間１２日未明）、アトランタ国際空港からチャーター便で韓国に向け出発した。同日午後３時ごろ（同）に仁川国際空港に到着する予定だ。

韓国人らは１１日未明（現地時間）に保釈された。拘束施設を出た後、韓国企業側が用意した８台のバスに分乗し、約６時間をかけ、４３０キロ離れたアトランタ国際空港に到着した。米側と事前に協議した通り、手錠などの身体的拘束なしに施設から空港に移動した。チャーター便は当初の予定よりやや早く出発した。

チャーター機には韓国人３１６人と日本人３人、中国人１０人、インドネシア人１人の計３３０人が搭乗した。韓国外交部関係者によると、韓国人のうち１人は米国に残る意向を示した。

事態収拾のため、訪米した外交部の朴潤柱（パク・ユンジュ）第１次官とＬＧエナジーソリューションの金東明（キム・ドンミョン）代表も同乗した。

拘束者は当初、１０日未明（現地時間）に拘束施設を出て同日午後に自主出国の形で帰国する予定だった。だが、９日に米政府が一方的に帰国手続きを中断し、１日遅れることになった。

同問題の解決のため訪米している韓国の趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は記者団に対し、今回拘束された韓国人が米国に再入国する際に不利益を受けることはないという米国側の確約を得たと明らかにした。しかし、米法規上、あいまいな側面があり、実際に不利益がないかは分からないとの指摘もある。

米移民・税関捜査局（ＩＣＥ）や米国土安全保障調査部（ＨＳＩ）などは４日、ジョージア州サバンナにある現代自動車グループとＬＧエナジーソリューションの合弁会社の工場建設現場で韓国人約３００人や日本人３人を含む４７５人を拘束していた。