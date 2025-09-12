「言葉の壁」ないＡＰＥＣ首脳会議へ　開催国・韓国が対話型通訳システム構築

【安東、慶州聯合ニュース】「言葉の壁がないＡＰＥＣ首脳会議を目指します」――。

韓国・慶尚北道などによると、１０月末に同道慶州市で始まるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に向けて、２１の参加国・地域の言語に対応できる対話型通訳翻訳システムが構築される。

首脳らの宿泊先や金海国際空港、慶州駅、慶州ターミナルなどに人工知能（ＡＩ）を基盤とする双方向通訳翻訳機を設置する。一般参加者の宿泊施設にはリアルタイムで１対１の通訳が可能な端末機セットを提供する。

各国首脳や代表団が宿泊するホテルでは専用案内デスクを運営し、外国語が可能な公務員やボランティア、通訳者を配置する。一般参加者の宿泊施設は４～５カ所を一つのエリアとし、各エリアの拠点となる宿泊施設に案内デスク設置など同様のサービスを提供する予定だ。

会議参加者が飲食店を利用しやすいよう「ワールド飲食店」を１５０店指定する。

ワールド飲食店は衛生管理、親切度、施設環境、外国人の利用しやすさなどを考慮し選定する。ＱＲコードの外国語メニュー表や双方向通訳翻訳機などを備え、店員には接客教育を実施する。

タクシーのＡＩ通訳翻訳プラットフォームも運営し、外国人客の利便性向上を図る。このプラットフォームは今年２月末から２週間、同市で開かれたＡＰＥＣ第１回高級実務者会合（ＳＯＭ１）と関連会合の期間中も用いられ、２５言語に対応した結果、好評を得た。

また、ＡＰＥＣ首脳会議のガイドブックを高級ウエルカムカードの形で支給する計画だ。ＱＲコードを読み取ると会議日程や主要日程、宿泊、飲食店、輸送、観光など首脳会議の関連情報がハングルと英語で提供される。観光商品や高速鉄道（ＫＴＸ）、シティーツアー、レンタカーの予約や決済なども可能になる見通しだ。韓国語や韓国文化に関する情報を提供するホームページにもつながるようにする。