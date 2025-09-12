サムスン電子会長の保有株式価値１．９兆円超　李大統領就任後２６．８％増加

【ソウル聯合ニュース】韓国・サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が保有する株式の価値が、李在明（イ・ジェミョン）大統領就任１００日を迎えた１１日に初めて１８兆ウォン（約１兆９０００億円）を突破した。新政権発足後、サムスン電子の株価が２７％上昇した影響が大きい。

企業分析を専門とする韓国ＣＸＯ研究所によると、１１日の終値ベースで李会長の保有株式７銘柄（サムスン電子、サムスン物産、サムスン生命、サムスンＳＤＳ、サムスンＥ＆Ａ、サムスン火災、サムスン電子優先株）の価値は計１８兆１０８６億ウォンに上る。李大統領が就任した６月４日時点の評価額は１４兆２８５２億ウォンだったが、１００日間で２６．８％増加した。

李会長の株式資産が１８兆ウォンを超えたのは、父親の故李健熙（イ・ゴンヒ）前会長の株式の相続後、初めて。李前会長の財産相続案が発表された２０２１年４月３０日の李会長の保有株式の価値は１５兆６１６７億ウォンだった。

李会長の株式資産増加はサムスン電子株の価値上昇が最も大きな影響を与えた。

李会長が保有しているサムスン電子株の１１日時点の評価額は７兆１５０２億ウォンで、６月４日（５兆６３０５億ウォン）より１兆５１９６億ウォン（２７％）増加した。

同じ期間にサムスン生命株は４７．９％、サムスン物産株が１８．２％、サムスンＳＤＳ株は２３．１％それぞれ増加した。