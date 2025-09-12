韓国伝統音楽を世界に　忠清北道で「永同国楽エキスポ」開幕

【永同聯合ニュース】韓国伝統音楽「国楽」の魅力を世界に発信する「２０２５永同世界国楽エキスポ」が１２日、中部の忠清北道永同郡で開幕した。１０月１１日まで。

国楽をテーマにした初めてのエキスポとして「国楽の香り、世界を染める」をスローガンに、同郡の「レインボーヒーリング観光地」や「国楽体験村」で開催される。

午後７時に始まった開会式では世界最大の太鼓（Ｌａｒｇｅｓｔ Ｄｒｕｍ）としてギネス世界記録に認定された「天鼓」から５匹の竜が空に昇る映像ショーなどが披露された。

共同組織委員長を務める金榮煥（キム・ヨンファン）忠清北道知事はあいさつで「国楽の魅力を世界に広めるために忠清北道と永同郡民が１年以上心を込めて準備した」とし、韓国文化の新たな流行を引き起こす機会になることを願う」と話した。

会場にはＫ―ＰＯＰのルーツである国楽の歴史と拡張性を垣間見ることができる「国楽テーマ館＆世界音楽文化館」「未来国楽館」「国楽産業振興館」の三つの展示館が設置され、３０カ国・地域の民俗音楽に触れる公演も開かれる。

また伝統技能を持つ職人らによるデモンストレーションをみることができる「無形遺産体験村」、カヤグム（伽耶琴）やテグム（管楽器）などの伝統的な楽器を専門家のサポートを受けながら演奏する「国楽器体験場」も用意された。

国立国楽院や永同郡立蘭渓国楽団などによる公演も開かれる。

エキスポの開場時間は毎日午前１０時から午後５時まで。

バス２００台を含む計約４６００台が駐車可能な大型駐車場が用意され、永同郡と組織委員会は４路線のシャトルバスを運行している。

会場周辺では「永同蘭渓国楽祭り」「大韓民国ワイン祭り」「永同ブドウ祭り」も開催される。

同郡の鄭永喆（チョン・ヨンチョル）郡守（郡の首長）は、「国楽、ワイン、ブドウが調和する最高の博覧会を作り、国内外から来場者１００万人を集める計画」と話した。