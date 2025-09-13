有名歌手（20）の車からビニール袋に入った女性の遺体発見　／米ロサンゼルス

米国の有名シンガーソングライター、d4vd（デイヴィッド）さん＝20＝名義の車から腐敗した遺体が発見された。

米紙ニューヨーク・ポストなど複数の海外メディアが9日（現地時間）、報じた。それによると、8日午後、米ロサンゼルスのけん引車両保管所にあったデイヴィッドさん所有のテスラ車の中から身元不明の遺体が発見されたという。現場にいた保管所の職員らが「車から悪臭がする」と通報したのがきっかけで捜査が始まった。

【写真】米国のシンガーソングライターd4vd（デイヴィッド）さん

警察は「車のフロントトランクからビニール袋に入った遺体を発見した」「既にひどく腐敗した状態だった」と説明した。遺体は女性とみられ、正確な身元や死因は明かされていない。

車は数日前まで市内に乗り捨てられており、保管所にけん引されたという。遺体はこの期間、車内にそのまま放置されていたとみられる。車を所有するデイヴィッドさんは現在、ワールドツアー中で、代理人は「まだ公演中ではあるが、当局の調査に協力している」と説明した。

デイヴィッドさんは2005年生まれで、抒情的な音楽で最近人気を集めているシンガーソングライターだ。代表曲『Romantic Homicide（ロマンティック・ホミサイド）』『Here With Me（ヒア・ウィズ・ミー）』などがよく知られている。この2曲はユーチューブでそれぞれ1億7000万回、2億4000万回以上の再生回数を記録するほどのヒットとなり、韓国でもさまざまなリール動画（最大90秒の縦型ショート動画）で使われるなど人気を集めた。

デイヴィッドさんは韓国とも深い縁がある。2023年12月には初の来韓コンサートを開催し、翌年11月にも韓国で公演した。今年5月にはMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演した。今年6月には男性アイドルグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」のメンバー、ヒョンジンさんとコラボした楽曲『Always Love（オールウェイズ・ラブ）』をリリースした。

ムン・ジヨン記者