「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」ＯＳＴアルバム　ビルボードで初の１位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１４日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）アルバムが、メインアルバムチャート「ビルボード２００」で初の１位に輝いた。

これにより、同アルバムはビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」とビルボード２００でいずれも１位を獲得した。

このアルバムはビルボード２００に８位で初登場して以来、通算７週２位を記録。今週初めて首位に立った。

収録曲のうち、劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」はホット１００で通算４度１位を記録している。

ビルボードは、ＯＳＴがビルボード２００で１位を獲得したのは今回が７作目で、２０２２年のアニメーション映画「ミラベルと魔法だらけの家」のＯＳＴ以来３年ぶりだと説明した。

ビルボード２００は、週ごとに従来の形態で販売されたアルバム数（トラディショナル・アルバム・セールス）、ストリーミング再生数をアルバム数に換算したストリーミング・イクイバレント・アルバム（ＳＥＡ）、収録曲ごとのダウンロード数をアルバム数に換算したトラック・イクイバレント・アルバム（ＴＥＡ）を合算して順位を決める。

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のＯＳＴアルバムは今回のチャート集計期間に１２万８０００枚相当のユニット数を獲得した。