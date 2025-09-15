李大統領支持率５４．５％に下落　与党４４．３％・最大野党３６．４％

【ソウル聯合ニュース】韓国世論調査会社のリアルメーターが１５日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率は前週に比べ１．５ポイント下落した５４．５％だった。李大統領の支持率は３週連続で上昇していたが、下落に転じた。

不支持率は１．９ポイント上がった４１．１％だった。

調査は８～１２日、全国の１８歳以上の２５１５人を対象に実施された。

リアルメーターによると、李大統領の支持率は上昇していたが、最大野党「国民の力」の重鎮、権性東（クォン・ソンドン）国会議員の逮捕同意案の可決、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件などを特別検察官に捜査させる三つの特別法改正案を巡る与野党の合意決裂などがあった前週後半に下落した。同社は「政治的混乱の深まりが支持率に否定的な影響を与え、下落に転じた」と分析した。

一方、１１～１２日に全国の１８歳以上の１００１人を対象に行った政党支持率調査では、革新系与党「共に民主党」が前週より０．３ポイント下がった４４．３％、保守系最大野党「国民の力」は０．２ポイント上がった３６．４％となった。両党の支持率の差は前週の８．４ポイントから７．９ポイントに縮まった。

「祖国革新党」は２．６％、「改革新党」は４．４％、「進歩党」は１．５％だった。