ソウルの観光施設３カ所をお得に利用　外国人専用「Ｐｉｃｋ３」パス発売　

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市内や近郊にある観光施設などを一定期間無料または割引料金で利用できる外国人専用観光パス「ディスカバーソウルパス」に新商品「Ｐｉｃｋ３」が加わった。パスを運用するソウル観光財団が１５日、伝えた。

　「Ｐｉｃｋ３」は利用開始日から５日以内であれば、好きな提携施設３カ所を各１回ずつ利用できる。

　ソウルを再訪する観光客や実利を重視する観光客の多様な需要を反映して企画された。

　Ｎソウルタワーやソウルの旧王宮、南怡島などが選択可能な「Ｐｉｃｋ３ベーシック」（４万９０００ウォン＝約５２００円）とロッテワールドやエバーランドが選択可能な「Ｐｉｃｋ３テーマパーク」（７万ウォン）の２種類が用意された。

　両商品ともに、モバイル版を購入するとスマートフォンなどの通信機器を使えるようにする「ｅＳＩＭ（イーシム）」が５日間提供される。

　実物パスにはバスや地下鉄など公共交通機関の利用が可能なチャージ型の交通ＩＣカード機能が含まれている。

　そのほかにも、ソウル周辺で登山をする際に利用できる装備の無料レンタルチケットも提供される。

　オプショナルツアー予約サイトの「ＫＬＯＯＫ」や「ＫＫＤＡＹ」などで今月１日に予約受け付けを開始し、１５日から利用が始まった。

　主な観光施設を７２時間または１２０時間利用できる従来のディスカバーソウルパスも維持される。

　ソウル観光財団の関係者は「ソウルを訪れる観光客が自分に合った方式を選択し、より便利で自由に旅行を楽しめるよう多様な商品とサービスを提供していく」と話した。

