［韓流］ＣＯＲＴＩＳのデビューアルバム　初週売上４３．６万枚＝新人では今年最高

【ソウル聯合ニュース】韓国の新人グループ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）のファーストミニアルバム「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」の初週売り上げ枚数（ＣＤセールス集計サイト「ハントチャート」調べ）が４３万６３６７枚に上り、今年デビューしたＫ―ＰＯＰアーティストの中で最高を記録した。所属事務所のビッグヒットミュージックが１５日、伝えた。

所属事務所は「Ｋ―ＰＯＰグループのデビューアルバムの発売初週売り上げ枚数としては歴代４位」だとし、「（ＣＯＲＴＩＳが）オーディション番組出身メンバーや過去にデビュー経験があるメンバーがいないグループであることを踏まえると驚くべき成果だ」と説明した。

同アルバムのタイトル曲「Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ」は世界最大の音楽配信サービス、スポティファイのチャート「デイリーバイラルソンググローバル」で７日連続１位、収録曲「ＧＯ！」は３日連続１位をそれぞれ記録した。

ＣＯＲＴＩＳは、人気グループのＢＴＳ（防弾少年団）とＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が所属するビッグヒットミュージックから先月デビューした。同事務所から新グループがデビューしたのはＴＸＴ以来、６年ぶり。