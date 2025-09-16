記事入力 : 2025/09/16 09:59

「ＫＰＯＰガールズ！」の曲とアルバム　ビルボードメインチャート同時１位

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）と収録曲が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」とメインシングルチャート「ホット１００」で同時に１位を獲得した。

　ビルボードが１５日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、同サントラの収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」がホット１００で前週に続き１位を維持した。１位獲得は通算５度目。前日の予告記事では、ビルボード２００で同サントラが初めて１位を獲得すると発表された。

　Ｋ―ＰＯＰジャンルのアルバムと収録曲が両チャートで同時１位を記録したのは約５年ぶり。２０２０年１２月に韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のアルバム「ＢＥ」と収録曲「Ｌｉｆｅ　Ｇｏｅｓ　Ｏｎ」が両チャートで１位を獲得した。

　「Ｇｏｌｄｅｎ」は「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う曲。ホット１００で８１位に初登場後、１２週連続ランクインした。

　ホット１００は米国でのストリーミング・データ、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数、セールス・データに基づいて順位を決める。「Ｇｏｌｄｅｎ」のストリーミング再生は前週比２％減の３３８０万回、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数は１９％増の２６３０万回、セールスは１１％減の８０００をそれぞれ記録した。

　また、ホット１００では同サントラに収録された「Ｙｏｕｒ　Ｉｄｏｌ」が４位、「Ｓｏｄａ　Ｐｏｐ」が５位、「Ｈｏｗ　Ｉｔ'ｓ　Ｄｏｎｅ」が８位を記録し、「Ｇｏｌｄｅｎ」を合わせ収録曲４曲がトップ１０に入った。

聯合ニュース
