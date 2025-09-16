韓国最大野党重鎮の逮捕状審査へ　結果判明は夜以降か

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は１６日午後２時、最大野党「国民の力」の重鎮、権性東（クォン・ソンドン）前院内代表の逮捕状発付の是非を判断する審査を実施する。結果はこの日夜、または翌日未明に出る見通しだ。

権氏は２０２２年１月、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の幹部（逮捕・起訴済み）から、大統領選に立候補した尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に組織票を入れる見返りとして教団の支援などを要請され、違法な政治資金１億ウォン（約１０６０万円）を受け取った疑い（政治資金法違反）が持たれている。

また、２２年２～３月に教団トップの韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁から現金が入った紙袋を受け取った疑いや、韓氏の海外賭博に関する捜査情報を教団側に漏らした疑いなどもかけられている。

尹前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る複数の不正疑惑を捜査する特別検察官チームは「政治権力と宗教団体が結託して韓国の国政を壟断（ろうだん）し、選挙に介入して司法秩序をかく乱した事件の全ての発端は、国会議員として清廉の義務に違反した被疑者の違法な政治資金授受」と強調した。

特別検察官側は先月２８日に権氏の逮捕状を請求。権氏が国会議員であるため「不逮捕特権」により、令状審査を開くには逮捕同意案が国会で可決される必要があったが、今月１１日の本会議で可決された。

権氏は容疑を全面的に否認しており、逮捕同意案の採決に先立ち「特別検察官が私に対し提起した主張は全て虚偽」と主張した。