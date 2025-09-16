「洗面台に排尿したら妻にバレた」　男性のエピソードに韓国ネット驚がく

【NEWSIS】ある韓国男性が「洗面台に排尿したら妻にバレた」というエピソードを打ち明け、ネット上で激しく非難されている。

インターネットの会社員向け匿名コミュニティーサイト「ブラインド」には「汚いテーマかもしれないけど、私は歯磨きするときに洗面台に排尿します」という内容の投稿が寄せられた。

投稿者は「普通は便器で排尿するけれど、夜にシャワーを浴びるときは歯磨きしながら洗面台で（排尿）する。この前、シャワーする前に妻が偶然入ってきて（私が洗面台に排尿するのを）見て、ものすごく嫌悪感をあらわにしていた」とつづった。

さらに「洗面台に排尿したあと水で十分に洗い流すし、それだけでなく、実際に使う水の量が便器より少ないから経済的だという少しあいまいな弁明と論理を並べ立てた」「客観的に見てものすごく嫌なことなのか、知りたい」と意見を求めた。

この投稿には「客観的に見て、ものすごく嫌だ」「食卓に大便をしても、その後拭けば問題ないってこと？」「洗面台から小便のにおいがしそう」「洗面台はどうして洗面台っていうと思う？」「犬だって排便パッドにするのに」などと怒りのコメントが相次いだ。

ある会社員は「洗面台の下の部分はS字型になっている。洗面台に排尿すると、水で流して清掃したとしても、水の量が少ないとS字になった部分に薄まった小便がたまったままになり、においが上がってくる。洗浄するといってもあちこちに飛び跳ねるから衛生的ではない」と指摘した。

ハ・ダイム記者