「弾圧・粛清のための中国司法系統図と同じ」　国民の力・朱晋佑議員、共に民主党の捜査改編案を批判

保守系野党「国民の力」に所属する朱晋佑（チュ・ジンウ）議員が11日、進歩（革新）系与党「共に民主党」の捜査改編案について「中国の司法体系と同じ」と主張した。

【図】「全く同じ」 共に民主党の捜査改編案と中国の司法系統図

朱議員はこの日、ソーシャルメディアに「民主党捜査改編案の出所公開」というタイトルの記事を載せて「民主党の『捜査改編案』は、委員会ばかり数十個作るもの」だとし「国家捜査委員会、国家捜査審議委員会、捜査民主化小委員会、国民主権専門委員会、地域捜査審議員会、公訴審議委員会など、数十個の委員会が新たに設置される」とつづった。

さらに「親民主党系の民弁（民主社会のための弁護士会）と市民団体出身者が委員会をぎっしり埋めるだろう」と述べた。

その上で、複雑な設計図の出所は中国だとして公開した。

朱議員は「中国は人民裁判所・人民検察・公安庁・司法庁・警察署・公安分局を複雑に置いて各種の委員会がコントロールしている」「中国のこの複雑な制度は、国民弾圧と反対派粛清に活用される」と指摘した。

朱議員は、民主党の今回の捜査改編案と中国の司法系統図を載せ「全く同じだ」と主張し、両者を比較してほしいとつづった。

キム・ハリム記者