韓国経済副首相が日本大使と会談　協力強化を呼び掛け

【世宗聯合ニュース】韓国の具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相兼企画財政部長官は１６日、政府ソウル庁舎で日本の水嶋光一駐韓大使と会談し、両国の経済協力などについて話し合った。企画財政部が伝えた。

具氏は先月開催された韓日首脳会談が両国の経済協力を広げるきっかけを作ったと評価した。

また水素や人工知能（ＡＩ）など未来産業分野での協力をさらに拡大していこうと呼び掛け、近い隣国である韓国と日本がより頻繁に意思疎通することを期待すると述べた。

水嶋氏は韓日の経済協力が重要であるとの認識に同意し、首脳会談の後続措置が支障なく進められることを望むと述べたという。

具氏は閣僚級による「韓日財務対話」開催に向け、当局間の協議が進められているとし、来月下旬から韓国で始まるアジア太平洋経済共同体（ＡＰＥＣ）首脳会議や財務相会合、構造改革担当相会合を成功させるための協力を要請した。

また東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）プラス３（韓中日）や主要２０カ国・地域（Ｇ２０）など多国間協議の場で韓日の協力を堅固にする必要があると強調した。

水嶋氏は国際社会で韓日間の協力を強化できるよう対話を続けることを希望すると応じた。

両氏は韓日首脳会談を通じて再開されたシャトル外交の動力が維持されることが重要との認識でも一致した。