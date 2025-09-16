［韓流］ＢＩＧＢＡＮＧ　来春に米音楽フェス「コーチェラ」出演へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の音楽グループ、ＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）がデビュー２０周年を迎える来年、米最大級の野外音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」（以下コーチェラ）に出演することが、１６日分かった。

コーチェラ側が同日公開した来年の出演者リストによると、ＢＩＧＢＡＮＧは４月１２日（現地時間、以下も）と１９日にステージに立つ。２０２３年に脱退したＴ．Ｏ．Ｐ（トップ）は参加せず、Ｇ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）、ＳＯＬ（ソル）、Ｄ－ＬＩＴＥ（ディライト）の３人で出演する。

ＢＩＧＢＡＮＧは０６年にデビューし、「ＬＩＥＳ」「ＨＡＲＵ ＨＡＲＵ」「ＬＡＳＴ ＦＡＲＥＷＥＬＬ」「ＬＯＳＥＲ」などのヒット曲を発表。Ｋ―ＰＯＰ第２世代を代表するグループとして活躍した。

グループとしては２２年４月の「Ｓｔｉｌｌ Ｌｉｆｅ」以来新曲をリリースしていないが、Ｇ－ＤＲＡＧＯＮ、ＳＯＬ、Ｄ－ＬＩＴＥはそれぞれのソロコンサートにゲスト出演したり、昨年の韓国音楽授賞式「ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」にそろって出演したりするなど活動を続けている。

来年のコーチェラにはＢＩＧＢＡＮＧのほか、グローバルガールズグループのＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）と男性グループＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のテミンも出演する。