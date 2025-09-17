北朝鮮出版物の持ち込み　韓国で５年ぶり摘発　

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の書籍やＤＶＤ、ＣＤなどを持ち込もうとする試みが韓国で再び発生したことが１７日までに分かった。これらのものは韓国で所持などが禁止されており、この４年間の摘発件数はゼロだった。

最大野党「国民の力」の朴成訓（パク・ソンフン）国会議員室が関税庁から提出を受けた資料によると、北朝鮮の書籍などを国内に持ち込もうとして摘発された件数は２０２１～２４年の４年間、「０」件だったが、今年は８月までに２件あった。

関税庁が押収したのは北朝鮮の書籍１６冊、切手集２冊、ＣＤ４枚だった。いずれも６月１８日に摘発した。

そのほか、紙幣、小銭、勲章、メダルなどもあった。

北朝鮮のものを韓国に持ち込むには南北交流協力法に基づき、当局の承認が必要となる。当局の許可なしに持ち込む行為は違法となり、関税庁が摘発して押収する。

これに関する摘発件数は２０１５年に５件、１６年に１件、１７年に４件にすぎなかったが、１８年に２７件、１９年に２５件と急増。２０年に１件に減った後、２１年から４年間０件を維持してきた。

朴議員は「しばらく摘発されなかった北の出版物と映像物が李在明（イ・ジェミョン）政権発足とともに、持ち込みの試みがあったことに注目する必要がある」と指摘したうえで、「北の指導部と体制を賛美するものが持ち込まれ、流出することを防ぐため、より厳しい通関管理が必要」と強調した。