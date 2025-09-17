［韓流］「ＫＰＯＰガールズ！」が大記録　ネトフリ史上初の累計視聴数３億ビュー突破

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が、ネットフリックスの全部門の作品のうち初めて累計視聴数３億ビュー突破の大記録を打ち立てたことが１７日、分かった。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「ＴＵＤＵＭ」によると、同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は累計３億１４２０万ビューを記録した。これまでネットフリックで公開された全作品のうち最も多い。

２週間前に累計視聴数歴代トップに立った同作は視聴数を伸ばし続け、２位の韓国ドラマ「イカゲーム」シーズン１（累計２億６５２０万ビュー）との差がさらに広がった。

ネットフリックスは公開から９１日間の累計視聴数を比較し、最も多く見られた作品を発表している。

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」は６月２０日の公開から１３週連続で映画英語部門のトップ１０にランクインし、先週（９月８～１４日）も視聴数２２６０万ビューを記録し、週間１位の座を維持した。国別では米国、英国、スペイン、アルゼンチン、エジプト、マレーシア、カタールなど３９カ国で１位を記録した。

米ビルボードのメインチャート１位を記録した同作のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）の人気の高さ加え、韓国的な要素をちりばめたシーンや愉快なせりふが視聴者を引きつけ、複数回の視聴につながった。

同じ期間のテレビ非英語部門では少女時代のユナ、俳優イ・チェミン主演の韓国ドラマ「暴君のシェフ」が１位（視聴数６８０万ビュー）を記録した。