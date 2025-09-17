老眼鏡のいらない時代が来る？　目薬1滴で老眼を矯正、アルゼンチンの研究チームが点眼薬開発

特殊な目薬を1滴さすだけで、手術をせず眼鏡も使わずに老眼（近見視力低下）を矯正できるという研究結果が発表された。

英紙ガーディアンが14日（現地時間）、報じた。それによると、アルゼンチンのブエノスアイレス老眼研究センターの研究チームは今月8日、デンマークのコペンハーゲンで開催された欧州白内障屈折手術学会（ESCRS）で、このような研究結果を発表したという。

研究チームによると、同チームが開発した特殊な点眼薬を投与すると、患者のほとんどが視力検査表でより多くの文字を読むことができるようになり、その効果も2年にわたって続くというのだ。

この特殊な点眼薬には、緑内障患者の眼圧を下げる際に主に使われる薬「ピロカルピン」と消炎剤「ジクロフェナク」という2種類の薬物が使われている。

ピロカルピンは瞳孔を縮め、水晶体の形を調節する筋肉を収縮させて、水晶体がより近くの物体にピントを合わせられるようにする。カメラのレンズをぐっと引き寄せるのと同様の効果をもたらすわけだ。ジクロフェナクは、ピロカルピンを長期間使用した際に生じ得る炎症や痛み、出血を防いでくれる。

研究チームは、アルゼンチンの平均年齢55歳の患者766人を対象に、この特殊な目薬の効果をテストした。参加者は三つのグループに分けられ、1日2回、6時間間隔で濃度の異なる点眼薬を投与した。1%濃度の点眼薬を投与したグループ（148人）では、99%が視力検査表で2行以上多く読めるようになった。2%濃度の点眼薬を投与したグループ（248人）は、69%が3行以上多く読めるようになった。3%濃度の点眼薬を投与したグループ（370人）は、84%が3行以上多く読めた。研究チームは「従来の老眼治療法に代わる、安全で効果的かつ忍容性の高い新しい方法を発見した」と説明した。患者たちの視力は最長で2年間、改善された状態が続き、改善状態の平均持続期間は434日だったという。

ただし、副作用も確認された。一部の患者は一時的に視力が弱くなり、点眼薬を投与する際にひりひりするなど刺激を感じたり、頭痛を起こしたりするケースもあった。ドイツのルール大学ボーフムのブルクハルト・ディック教授は「驚くべき結果」だとしながらも「安全性を十分に確認するためには、さらに長期にわたる研究が必要だ」と指摘した。

ソン・ヘジン記者