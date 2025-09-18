2人1組が原則なのになぜ1人で出動？　殉職海洋警察官遺族の問いに当直責任者「安全上、大きな懸念なかった」　／仁川

仁川海洋警察署のイ・ジェソク警査（日本の巡査長に相当、34）が救助活動中に殉職した事故で、当時一緒に当直勤務していたチーム長は「安全上、大きな懸念はない」と判断し、同警査を1人で出動させていたことが分かった。遺族らが17日に明らかにした。

【写真】イ・ジェソク警査が干潟に取り残された中国人男性に自分の救命胴衣を着せる様子

遺族らによると、イ・ジェソク警査が行方不明になったと聞いたいとこのAさんは11日午前5時54分ごろ、仁川海洋警察署霊興派出所に電話をかけ、当直していたチーム長と電話で話したという。このチーム長は救助活動開始時から連絡が途絶えるまで、イ・ジェソク警査と無線で交信を続けた人物だ。

Aさんが電話で、イ・ジェソク警査が1人で出動した理由などを尋ねると、チーム長は「その時はひとまず、安全上、大きな懸念が生じる状況ではないと判断した」と答えたという。

また、「車でパトロールに出る時や、移動する時は2人で移動することになっている」とも言ったとのことだ。

さらに、12日に遺族に会った時は「（イ・ジェソク警査が『追加の人員が必要だ』と言ったのを）私はきちんと聞いていないと思う。そう言われていたら、追加で人員を行かせない理由はないのに」と話したという。

ある遺族は、本紙の電話取材に「チーム長は当時、2人1組の出動原則を知っていながら、『安全上の懸念はない』と言って、ジェソクを1人で出動させた。正確な事故の経緯を調査すべきだ」」と訴えた。

海洋警察庁は「外部の独立機関で詳しい事故の経緯などを調べる方針だ」としている。

仁川＝イ・ヒョンジュン記者