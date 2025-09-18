ソウル広報大使ＥＮＨＹＰＥＮ　ＰＲ映像で都市の魅力発信へ　

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市は１８日、２０２５年のソウル市広報大使を務める男性グループ、ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）が出演するグローバルＰＲ映像「Ｌｅｔ'ｓ Ｐｌａｙ，Ｓｅｏｕｌ Ｍｙ Ｓｏｕｌ」を公開すると発表した。

１９日に公開されるこの映像は、水上バス「漢江バス」や庭園造成プロジェクト「庭園都市ソウル」、ソウル都心などで開かれている「ソウル野外図書館」など、市の政策と都市のアイデンティティーを外国人にわかりやすく伝え、都市ブランドとしてのイメージを拡散させることに焦点を合わせた。

７人組グループのＥＮＨＹＰＥＮは、若くグローバルな都市であるソウルのイメージを代表するアイコンとして今年６月にソウル市広報大使に任命された。

今回のグローバルＰＲ映像はソウル市内の主要拠点をはじめ、ＣＮＮ（全世界）やディスカバリーチャンネル（北米、アジア１８カ国・地域）、オンライン動画配信サービス（ＯＴＴ）、動画投稿サイト「ユーチューブ」などで放映される。

ソウル市は映像の公開に合わせ、ソウル市グローバルユーチューブチャンネルの登録者を対象にしたイベントも実施する計画だ。

市の担当者は、「ＥＮＨＹＰＥＮの『ファンダムパワー』によってソウルの若く躍動的な都市のイメージを世界に広める」と強調した。