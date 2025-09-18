「不快」「斬新」　マレーシアLCC機内でヘソ出し衣装でダンスするCAにネットの反応さまざま

マレーシア国籍の格安航空会社（LCC）、エアアジアの女性客室乗務員（CA）たちが、機内でダンスのパフォーマンスを披露したことを巡り、インターネット上では「安全とサービスよりもマーケティングを重視しているのではないか」という批判と「斬新な試みだ」という肯定的な反応が入り混じっている。

ショート動画投稿プラットフォームTikTokには最近、エアアジアの女性CAたちが、タイ・バンコクのドンムアン空港とプーケットを結ぶ飛行機内の通路でダンスを踊る1分ほどの動画が投稿された。この動画は90万回以上再生されて話題になり、4万件以上の「いいね」がついた。

動画の中でCAたちは、体にぴったりフィットするタイトな衣装を着て、ウエストをあらわにしてダンスを踊っている。タトゥー（入れ墨）が見えるシーンもあった。パフォーマンスをしていたCAのうち一人はエンマ（Aimma）で、エアアジアが今年3月にデビューさせた女性アイドルグループ「Vera（ベラ）」のメンバーだ。

CAたちのパフォーマンスは、デビュー曲「Tick-Tock」に合わせて行われた。この曲は時間に正確に運航することをコンセプトに企画され、ブランドイメージの強化を目的に制作された。ダンスをしたCAたちは、他のCAたちと共に機内サービス業務を行った後、機内イベントの一環としてパフォーマンスをしたという。

エアアジアの公式アカウントはこの動画に「Tick-Tock」とコメントをつけ、メンバーのエンマも自ら「いいね」を押した。ただし会社としての公式コメントは出されていない。

これを見た海外ネットユーザーらはさまざまな反応を示した。ネットでは「CAの本業は安全とサービスだ」「パフォーマンスが乗客の休息を妨害しかねない」「欧州など安全を重視する場所では想像もできないことだ」「子どもや家族連れも搭乗しているのに、不快な思いをするかもしれない」などの反応を示した。一方、一部では「機内でユニークな経験ができた」「航空会社のマーケティングとして新鮮だ」などと肯定的な見方もあった。

チョン・アイム記者