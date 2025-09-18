現代自動車　５年で８．２兆円投資へ＝米で初の投資家向け説明会

【ソウル聯合ニュース】韓国の完成車大手、現代自動車は１８日（現地時間）、米ニューヨークで投資家、アナリスト、格付け会社などの関係者を対象に「インベスター・デー（事業説明会）」を開き、中長期戦略や財務計画を発表した。電気自動車（ＥＶ）の普及停滞や米国の関税強化など複合危機を克服するため、今後５年間で７７兆３０００億ウォン（約８兆２１００億円）を投じる。

また２０３０年の世界販売台数を５５５万台にすることを目標とし、このうち３３０万台をＥＶやハイブリッド車（ＨＶ）などのエコカーにする。

ＨＶの車種は計１８に拡大し、米ジョージア州にある現代自動車グループの完成車工場「メタプラント・アメリカ（ＨＭＧＭＡ）」の年間生産台数を５０万台に引き上げるなど、海外生産台数を１２０万台増やす。

現代自動車が海外でインベスター・デーを開催したのは今回が初めて。

同社のホセ・ムニョス最高経営責任者（ＣＥＯ）は「現代自動車が再び不確実性の時期に直面した」とし、「世界販売台数の拡大、生産拠点の確保、多角化されたポートフォリオなどで変化を主導する未来モビリティー企業に生まれ変わる」と表明した。

◇５年間で７７．３兆ウォン投資 ３０年の営業利益率８～９％に

まず現代自動車は２０２６～３０年の５年間で７７兆３０００億ウォンを投じ、３０年の営業利益率を８～９％にするという中長期財務戦略を発表した。投資額は昨年提示した７０兆３０００億ウォンより７兆ウォン増えた。

投資分野は研究開発（Ｒ＆Ｄ）に３０兆９０００億ウォン、設備に３８兆３０００億ウォン、戦略に８兆１０００億ウォンなど。

◇世界販売台数３０年に５５５万台 エコカー６割に

現代自動車はエコカーのラインアップを強化することで２０３０年の世界販売台数を計５５５万台にする計画だ。２５年の目標台数（４１７万台）を約３３％上回る数値だ。

地域別では北米２６％、インド１５％、欧州１５％、韓国１３％、中東およびアフリカ・中南米・中国８％などの割合を維持する方針だ。

またエコカーの販売台数を３０年には３３０万台（２５年１００万台）まで引き上げ、エコカーの割合も現在の２５％から６０％まで引き上げる。特に最大の市場である北米でのエコカー販売の割合を、今年の３０％から３０年には７７％に増やす方針だ。

現代自動車は販売目標の達成に向け、３０年までに生産能力を１２０万台増やす計画だ。