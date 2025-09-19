野党党員名簿から旧統一信者とみられる１１万人確認　韓国特別検察官

【ソウル聯合ニュース】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権で与党だった最大野党「国民の力」に信者を集団入党させた疑惑を巡り、特別検察官チームは１８日、同党の党員名簿などから信者とみられる１１万人を確認したようだ。

法曹関係者によると、尹錫悦前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る複数の不正疑惑を捜査する特別検察官チームは同日午後、国民の力の党員名簿のデータベースを管理する会社に対する家宅捜索を行った。

旧統一教会への家宅捜索で確保した信者１２０万人の名簿と、約５００万人の党員名簿を照らし合わせ、約１１万人の同一人物を確認したとされる。ただ、党代表などを選ぶ党大会などで投票権を持つ「責任党員」がどれだけ含まれているかは確認できていない。同党の責任党員は約７４万人とされる。

特別検察官チームは２０２３年３月の党大会を控え、信者が集団入党したとみている。そのため、同時期に新規党員がどれだけ増えたのかも焦点になりそうだ。

同チームは旧統一教会が当時、尹氏側近の権性東（クォン・ソンドン）国会議員（逮捕済み）を党代表にするため、信者を集団入党させたとみて捜査している。