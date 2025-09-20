共に民主党・李洛淵元代表「政府・与党の司法破壊、李在明大統領の疑惑が全て無罪にするまで続く恐れ」

与党・共に民主党元代表で、現在「新しい未来」の共同代表を務める李洛淵（イ・ナクヨン）元首相が「政府・与党の司法権破壊が本格化した。懸念していたよりもさらに恐ろしいほど進んでいる」と語った。

李洛淵元首相は19日、交流サイト（SNS）で、「もし権力が大統領を無罪（または免訴）することに『成功』したら、韓国は法治主義と民主主義において『失敗』することになる。逆に、そのように無罪にすることに『失敗』したら、法治主義と民主主義の回復に『成功』することができる」と主張した。

さらに、李洛淵元首相は「彼らは検察庁をなくすことを決めた。今度は裁判所破壊だ」とも書いた。

李洛淵元首相は「特に大法院長（最高裁長官）の追放工作は乱暴だ。与党が『辞任せよ』と言うと、大統領室は『原則的に共感する』と言っていたが、言い方を変えた。言い方は変えたが、意図は変えていない」と述べた。

また、「揚げ句の果てに、大法院長が大統領代行に会って裁判を話したというフェイクニュースまで持ち出してきた。独裁時代にもなかった暴挙だ」と批判した。

そして、「大法官（最高裁判事）増員」「大法官候補推薦委員会の多様化」「裁判官外部評価導入」などの5項目に言及し、「裁判所に政権の息がかかりやすくする内容だ」と批判した。

その上で、「また別の魂胆もある。大統領が5つの裁判でかけられている罪目を法から削除し、『免訴』判決を引き出したり、大統領に対する控訴を取り消したりすることだ。法治主義を焦土化させる無差別砲撃だ」と言った。

李洛淵元首相は最後に、「そのような複数の動きは、大統領の司法リスクを消すためのものだという考えが正しい。大統領の12もの疑惑を全て無罪または免訴にする時まで、こうした騒動が続くかもしれない。その上、彼らは大統領の再選が可能になるよう改憲しようとしている」と強調した。

コ・スンヨン記者