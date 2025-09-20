韓国・堤川で韓方天然物産業ＥＸＰＯが開幕　国内外の２８６社参加　

【堤川聯合ニュース】韓国中部、忠清北道堤川市で２０日、「２０２５堤川国際韓方天然物産業ＥＸＰＯ」が開幕した。

会場の堤川韓方ＥＸＰＯ公園で開かれた開会式で、共同組織委員長を務める金榮煥（キム・ヨンファン）忠清北道知事は「韓国伝統の韓方と天然物産業の優秀さを広く伝え、未来成長産業としての可能性を模索する有意義な場」と述べた。

堤川国際韓方天然物産業ＥＸＰＯは「天然物と共に、より良い未来に出会う」をテーマに１０月１９日までの１カ月間開催される。開場時間は毎日午前１０時～午後６時。

今回のＥＸＰＯには国内外の企業２８６社（海外６９社）が参加し、入場者１５２万人を目標としている。

ＥＸＰＯのメインである「テーマ展示館」では人工知能（ＡＩ）を基盤とする技術が切り開く天然物の未来を映像で見ることができ、「体験館」でははり・きゅうの施術や医療スタッフの無料相談を受けることができる。

ビジネス展示が行われる「産業館」では医薬品や健康機能補助食品、化粧品など天然物を使った多様な製品や技術が紹介される。

「国際交流館」は国内外の研究機関や海外都市・企業が参加するＰＲと情報交流の空間だ。昔の韓方薬草市場を現代的に再現した「堤川薬令市」では、コンサートや伝統劇の上演などが行われる。

「陰陽五行」の思想を盛り込んだカラー庭園ゾーンでは、菊など季節の花から秋の趣を感じられる。

堤川市と組織委員会は、乗用車など２９６４台と大型バス２２６台を収容できる駐車場を用意した。また、会場までの無料シャトルバスも運行する。

ＥＸＰＯ執行委員長の金昶圭（キム・チャンギュ）堤川市長は「産業と学術、文化、観光が調和した国内唯一の天然物産業特化行事であり、堤川が世界の天然物産業の中心として飛躍するきっかけになるだろう」と強調した。