代返バイト募り博士課程の代理受験も依頼…中国人留学生の「不正な学位取得」に韓国の学生ら憤慨

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国の大学では最近、外国人留学生が増えています。ところが、中国人留学生の間で「代返」や「代理受講」がたびたびあることが分かりました。別人が代わりに授業を受けたのに単位が認められるならば、まじめに授業を受けている学生たちは憤りを禁じ得ないでしょう。消費者探査隊のイ・ナクウォン記者が取材しました。

（記者リポート）

中国の有名交流サイト（SNS）で「韓国の大学 代理受講」と検索すると、求人募集が多数ヒットします。

ソウル市内の有名私立大学などに通っている中国人留学生たちが、2学期の授業を代わりに受けてくれる人を募集しているのです。

ソウルのある大学で博士課程に在学しているという留学生は「経済学の試験も代わりに受けてほしい」と言って、「数学の実力」を確認しようとしています。

取材チームが直接、代理受講を依頼してみたところ、10分間で4人から応募がありました。

応募者たちは「一学期分をすべて引き受ける」と言って、1時間当たり1万5000ウォンから2万ウォン（約1600－2000円）を要求しました。

（代理受講アルバイトのAさん）

「普通、一学期分を全部頼んだら、試験や発表もやるものだから…」

そして、代理受講がばれない方法も教えてくれました。

（代理受講アルバイトのBさん）

「授業に出ている人が少なすぎると、ちょっと問題になるかもしれません。そういう場合は教授が学生全員の顔を知っているから」

（代理受講アルバイトのCさん）

「教授がどんなタイプなのか事前にちょっとチェックしてみてください。私の担当教授は代理受講かどうかあまり気にしていなかったんですけど…」

「ホン・ギルドン」

「はい」

このように別の学生が代わりに返事をしたり、出席したりする行為は懲役刑を受ける可能性もある重い犯罪です。

特に、ほとんどの大学で相対評価により単位を与えている状況において、代理受講は他の学生たちに害を及ぼす恐れがあります。

（イ・ジンギュさん ／修士課程の大学院生）

「学位を取ろうと努力する過程をお金で買うというのは話にならないんじゃないでしょうか。 就職詐欺でしょ…」

（パク・シヨンさん ／大学4年生）

「外国人学生だと、教授が少し大目に見てあげる傾向がありますね。ほとんどの場合、出席が（成績評価の）半分以上を占めるのに、それをそのまま取ってしまうなら、（私たち韓国人学生は）ちょっと不利です」

韓国の大学に通う外国人留学生の中で最も多い中国人留学生は約8万人に達しますが、「大学の管理がずさんだ」という指摘があります。

（高麗大学教育学科のホン・フジョ教授）

「大学が財政的にあまりにも枯渇した状態にあるため、窮余の策として留学生たちをやたらに受け入れる…。退学処分も取るべきです」

専門家らは、留学生を積極的に受け入れている複数の大学に対し、「代理受講を防ぐための責任ある対策を立てなければならない」と注文しています。消費者探査隊のイ・ナクウォンがお伝えしました。

（2025年9月18日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）