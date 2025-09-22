金正恩氏　非核化要求ないなら米と対話の可能性示唆＝最高人民会議で演説

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）は２１日、平壌・万寿台議事堂で開かれた最高人民会議（国会に相当）第１４期第１３回会議で演説した。朝鮮中央通信が２２日、報じた。

金氏は「私はまだ個人的にはトランプ米大統領に対する良い思い出を持っている」とし、「もし米国が非核化の執念を振り払い、現実を認めた上でわれわれとの真の平和共存を望むのであれば、われわれも米国と向き合えない理由はない」と述べた。

ただ、北朝鮮が核を放棄できない理由を説明しながら非核化の意志が全くないことを強調した。

金氏は「米国が（北朝鮮の）核を放棄させ、武装解除させた後、何をしようとしているかについては世界が既に知っている」とし、絶対に核を放棄しない考えを示した。

続けて「制裁解除に執着して敵国たちと何かを交換する交渉などは今後も永遠にない」とくぎを刺した。

その上で「米国をはじめとする西側の覇権勢力が、核を保有している朝鮮民主主義人民共和国に戦略的敗北を与えることができるという妄想から抜け出せず、制裁や力の示威でわれわれを圧迫できると考えているのなら誤算だ」と述べた。

金氏は「われわれの戦争抑止力は今行使されており、私はこの抑止力の第一使命が喪失されないことを望む。万一、喪失された場合は抑止力の第二の使命が稼働される」と述べた。第二の使命が稼働された場合は「韓国と周辺地域、同盟国の軍事組織と下部構造が瞬く間に崩壊し、これは壊滅を意味する。私はこうした危険な事態への発展を絶対に望まない」と威嚇した。核兵器の第一使命の「戦争抑止力」が喪失されれば、核反撃という第二使命を稼働させるしかないという警告と解釈される。

また、韓国といかなる交渉も行わないとの考えも明確に示した。

「われわれは政治、国防を外国勢力に委ねた国と統一する考えが全くない」とし、「大韓民国は全分野が米国化された半身不随の奇形体、植民地、属国であり徹底的に異質化された他国だ」と述べた。

その上で「統一は不要だ。どちらかがなくならなければならない統一をわれわれがなぜするのか」と問い返した。

また、韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権が提示している「凍結・縮小・非核化」の３段階の核問題解決策について「われわれの武装解除を夢見ていた前任者たちの宿題帳から書き写した複写版だ」とし、拒否の意思を明確に示した。

一方で、「われわれは明白にわれわれと韓国が国境を隔てた異質的で決して一つになれない二つの国家であることを国法として固着させる」と述べ、まだ憲法改正作業が終わっていないことを示唆した。