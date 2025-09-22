ＨＹＢＥ創業者が警察に２度目の出頭　不正取引容疑で

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）などを擁するエンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）の創業者で同社取締役会議長を務める房時赫（パン・シヒョク）氏の不正取引容疑について捜査しているソウル警察庁は２２日午前、房氏を出頭させて取り調べを行っている。

警察が房氏の取り調べを行うのは１５日に続き２回目となる。

ＨＹＢＥの関係者は聯合ニュースの取材に対し、事件の内容が複雑で前回の取り調べでは供述を終えられなかったとして、今後も複数回出頭する可能性があると説明した。

房氏はＨＹＢＥ上場前の２０１９年にベンチャーキャピタル（ＶＣ）など既存の投資家らに対し新規株式公開（ＩＰＯ）計画が遅れると偽り、ＨＹＢＥ役員が出資し立ち上げたプライベート・エクイティ・ファンド（ＰＥＦ）が設立した特別目的会社（ＳＰＣ）に株式を売却させた疑い（資本市場法違反）が持たれている。

ＩＰＯが行われた後、房氏はＰＥＦから売却益の３０％を受け取るなど１９００億ウォン（約２００億円）の不当利益を得たとみられる。

資本市場法は非上場企業の株式を含む金融投資商品に関し、虚偽の発言によって財産上の利益を得たり不正な計画を利用したりする行為を禁じており、これに違反して５０億ウォン以上の利益を得た場合は無期または５年以上の懲役に処すると定めている。

これに対し、房氏はＩＰＯの事前手続きとＰＥＦとの契約は投資家らに黙って行われたものではないと主張しているとされる。業界の一部では、投資家らもまた株式を売却して利益を得たとの指摘も出ている。