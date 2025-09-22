韓国政府　全国規模の清掃キャンペーン開始＝ＡＰＥＣ首脳会議など控え

【ソウル聯合ニュース】韓国政府が１０月の秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）や同月末に南東部の慶尚北道・慶州で開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を控え、全国規模の環境整備キャンペーンを実施する。

行政安全部は２２日、京畿道・華城の宮坪港で同キャンペーンの開幕行事を開催したと発表した。

行事には同部をはじめ、農林畜産食品部、環境部、国土交通部、海洋水産部など関係官庁、広域自治体（１７市・道）のボランティア、市民団体などの関係者約８００人が参加し、海岸でのごみ拾いを行った。全国各地でも清掃活動が同時に行われ、１４１カ所で２万人以上が参加した。

今夏の集中豪雨で発生した海洋ごみは約１万トンに達する。林野など地上に放置される廃棄物の発生量は年間１１万トンと推計される。

キャンペーンは秋夕とＡＰＥＣ首脳会議を控え、国民の生活環境を改善し、国家イメージの向上を図ることを目的とし、１０月１日まで実施される。

また、１０月１日までの１０日間を集中整備期間とし、海洋水産部は海岸、国土交通部は道路、環境部は河川と公園、農林畜産食品部は農村でそれぞれ整備活動を実施する。地方自治体もボランティア団体と協力し、伝統市場、住宅密集地、主な観光地などの清掃とキャンペーンを行う。