大韓航空　日本行き２路線で国産再生燃料使用へ

【ソウル聯合ニュース】韓国航空最大手の大韓航空は２２日、来年末まで同社の仁川―神戸線と金浦―大阪線の燃料の１％を国産の航空機用再生燃料（ＳＡＦ）にすると発表した。

国産ＳＡＦは先月まで仁川―羽田線で使用されていた。供給は韓国石油大手のＳオイルとＳＫエナジーが担当していた。

今回はＨＤ現代オイルバンクが仁川―神戸線（９０往復分）、ＧＳカルテックスが金浦―大阪線（２６往復分）のＳＡＦ供給を担う。

両社のＳＡＦはともに廃食用油由来で、国際民間航空機関の排出相殺制度（ＣＯＲＳＩＡ）の認証を取得している。

ＨＤ現代オイルバンクは昨年６月、国内で初めて日本にＳＡＦを輸出したのに続き、初めてＳＡＦを国内に供給する。

同社は今回の契約を通じて大韓航空との戦略的関係を強化し、ＳＡＦ市場における足場をさらに強固にする計画だ。

二酸化炭素（ＣＯ２）排出量が多い航空機の脱炭素化に向け、ＣＯ２の排出量が少ないＳＡＦをジェット燃料に混ぜて使用することを義務化する動きが世界で本格化しつつある。

欧州各国は今年の２％から混合割合を段階的に増やし、２０５０年には７０％の混合を義務付ける予定だ。

日本は２０３０年までにジェット燃料の使用料の１０％をＳＡＦに置き換える計画だ。

韓国政府も１９日にＳＡＦの使用義務化に関する計画表を発表。まず２７年以降、国内空港で国際線に給油する場合、ＳＡＦを１％以上混合することを義務付ける。