「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」挿入歌　ビルボードで６度目の１位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが２２日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で前週に続いて首位を獲得し、通算６度目の１位を記録した。

７月に同チャートに初登場した「Ｇｏｌｄｅｎ」は、１３週連続でチャートにとどまり、今週まで５週連続で１位の座を守った。

ビルボードは、アニメのキャラクターが歌った曲としては最も長い期間１位を記録したと説明した。

ホット１００は米国でのストリーミング・データ、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数、セールス・データに基づいて順位を決める。「Ｇｏｌｄｅｎ」のストリーミング再生は前週比５％減の３２１０万回、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数は１６％増の３０６０万回、セールスは６％減の７０００だった。

ビルボードによると、「Ｇｏｌｄｅｎ」は「ストリーミングソング」で９週連続１位、「ラジオソング」で１６位、「デジタルソングセールス」で２位をそれぞれ記録した。

また、ホット１００ではＯＳＴに収録された「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が５位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が６位、「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」が１０位となり、「Ｇｏｌｄｅｎ」を合わせ収録曲４曲がトップ１０に入った。