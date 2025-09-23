ＨＹＢＥがインド法人設立　現地でオーディション開催へ　

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）などを擁するエンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）は２３日、このほどインドのムンバイに現地法人「ＨＹＢＥインディア」を設立したと発表した。

これにより、ＨＹＢＥが海外で設立した現地法人は日本、米国、ラテンアメリカ、中国に続き五つ目となった。

世界最多の１４億６０００万人の人口を抱えるインドのストリーミングユーザー数は１億８５００万人に上り、米国に次ぐ規模だ。

韓国国際文化交流振興院の調査によると、インドでのＫ―ＰＯＰのストリーミング再生回数は２０２３年の時点で１８年に比べ３６２％増加するなど、Ｋ―ＰＯＰ人気が急激に高まった。

ＨＹＢＥは「ムンバイは映画産業、現代美術、多様な公演芸術が集約された文化とエンターテインメントの中心地」とし、「世界の音楽・コンテンツ企業の戦略的拠点として注目される都市」と説明した。

ＨＹＢＥインディアは現地でオーディションを開催してアーティストを選抜し、インドに合わせたトレーニングシステムを構築するほか、ＨＹＢＥ所属アーティストのインドでの活動も支援する。

同社は「インド法人の設立は各地域の文化と特性に合った事業を展開し、現地市場をリードする『マルチホーム、マルチジャンル』戦略の一環」と説明した。