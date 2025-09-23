サムスン会長の長男　海軍士官学校に入校

【昌原聯合ニュース】兵役のため入隊した韓国・サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長の長男、ジホ氏が２３日、南部・慶尚南道昌原市の海軍士官学校で開かれた入校式に出席し、士官候補生としての第一歩を踏み出した。

今月１５日に入営した１３９期生の８３人が入校式に出席した。１０週間の教育・訓練を受けた後、海軍士官として任官される。

候補生らはゴムボート訓練や着衣での水泳訓練、射撃など海兵隊員としての訓練のほか、士官として必要なリーダーシップを育てる訓練も受ける。

入校式はメディアにのみ公開され、家族などは参加できなかった。

１３９期生は１１月２８日に海軍少尉に任官される。訓練期間と任官後の服務期間（３６カ月間）を合わせると計３９カ月間となる。海軍兵士の服務期間２０カ月より長い。

ジホ氏は通訳士官として服務する。

入校式終了後、大隊長が候補生たちと握手をして声をかけると、ジホ氏は「士官候補生の李ジホ。やり抜きます」と大きな声で返事をした。

ジホ氏は２０００年に米国で生まれ、韓国と米国の二重国籍を持っていた。海軍将校として兵役の義務を果たすため米国市民権を放棄し、財界では「ノブレス・オブリージュ（高貴なる者の義務）」との評価が出た。