中国　北朝鮮に石油精製品１０万バレル供給＝国連安保理

【ソウル聯合ニュース】中国が今年、北朝鮮に提供した石油精製品の規模が約１０万バレルであることが、２３日分かった。

国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会のホームページによると、今年１月から今月４日までに北朝鮮に供給したと報告があった石油精製品は計９万９２２０バレルで、全て中国によるものだった。

中国は今年１月に１万４３８５バレル、２月に５５１９バレル、３月に１万５３５８バレル、４月に２万３６５２バレル、５月に４万３０４バレルを北朝鮮に送った。６月以降は供給していないか、まだ報告していないとみられる。

北朝鮮に石油精製品を供給した国は毎月３０日までに供給量を報告することになっているが、中国はこの原則を守っていない。

中国が供給した石油精製品は、安保理の対北朝鮮制裁決議で定められた年間輸入量の上限である５０万バレルの１９．８％に当たる。２０１７年に採択された国連安保理決議により、北朝鮮は１年に５０万バレルを超える石油精製品の輸入ができなくなっている。ただ、実際に北朝鮮に送られた石油精製品はこれを大幅に上回ると予想される。

ロシアは昨年１月以降、北朝鮮への石油精製品の供給量を報告していない。韓国、米国、日本など西側の１１カ国が北朝鮮に対する国連制裁の履行状況を監視する「多国間制裁監視チーム（ＭＳＭＴ）」は今年５月に公表した報告書で、ロシアが北朝鮮に対し決められた限度を超える量の石油精製品を供給していると明らかにした。