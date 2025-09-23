韓国の２５年経済成長率　１．０％で据え置き＝ＯＥＣＤ予測

【パリ聯合ニュース】経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は２３日に発表した中間経済見通しで、韓国の２０２５年の経済成長率を６月時点と同じ１．０％と予測した。２６年の成長率見通しも２．２％で据え置いた。

世界経済の成長率見通しは２．９％から３．２％に上方修正した。ＯＥＣＤは、米国の関税引き上げを前に商品生産と貿易が増加したことが主な要因だとし、主要２０カ国・地域（Ｇ２０）の大部分の国で上半期（１～６月）の産業生産増加率が昨年の平均を上回ったと説明した。

米国の成長率見通しは前回から０．２ポイント引き上げた１．８％に上方修正されたが、来年は１．５％に引き下げた。

欧州は今年が１．２％で来年は１．０％、中国は今年の４．９％から来年は４．４％に鈍化すると予想された。

昨年は０．１％にとどまった日本は、今年は１．１％と６月時点から０．４ポイント上昇修正された。ただ、来年は０．５％と再び減速する見通しだ。

ＯＥＣＤは、世界経済の主な下振れリスクとして２国間関税の追加引き上げ、インフレ圧力の再燃、財政リスクへの懸念拡大、金融市場のリスク再評価などを挙げ、各国が貿易政策の透明性と予測可能性を高めるために共同で努力しなければならないと提言した。