訪米の李大統領　ウズベク・チェコ首脳と会談＝国連総長とも面会

【ニューヨーク聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２３日（現地時間）、米ニューヨークで開かれた国連総会で一般討論演説を行った後、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領やチェコのパベル大統領と相次いで首脳会談を行った。

李大統領はミルジヨエフ大統領との会談で、両国の協力強化について議論した。両首脳は７月２４日に行った電話会談で、交通やインフラなどの分野で両国の実質的かつ互恵的な協力を拡大することで一致していた。

パベル大統領との会談では、両国の観光交流などについて協議した。李大統領は「韓国ではチェコのプラハが（観光地として）非常に有名だが、知っているのか」と問いかけ、パベル大統領は「よく知っている。私が通勤する際もたくさんの韓国人観光客に会う」と応じた。

李大統領は国連総会で７人目に一般討論演説を行い、「交流（Ｅｘｃｈａｎｇｅ）、関係の正常化（Ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ）、非核化（Ｄｅｎｕｃｌｅａｒｉｚａｔｉｏｎ）、すなわち『ＥＮＤ』を軸とする包括的な対話で、朝鮮半島での敵対と対決の時代を終わらせるべき」と訴えた。

演説後は国連のグテレス事務総長と面会し、朝鮮半島の平和構想を巡って意見交換した。