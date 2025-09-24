「清潔な国土で客人を迎えましょう」　李在明大統領、10月開催慶州APECに向けて国民に大掃除を呼び掛け　

李在明（イ・ジェミョン）大統領は22日、10月末に慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を前に「全国民大掃除運動」を呼びかけた。

【写真】清掃ボランティアで汗を流した公務員たちに弁当代1万2000ウォン請求

李在明大統領は同日フェイスブックに「今日から10月1日までの10日間は『大韓民国リニューアル週間』です」「秋夕（チュソク、仲秋節、旧暦８月15日）やAPEC首脳会議を前に、新しい大韓民国、清潔な国土で家族と客人を迎えるために準備された全国民大掃除運動です」と投稿した。

李在明大統領は「環境整備が遅れた地域や伝統市場の周辺では地域住民やボランティアが共に力を合わせ、集中して浄化活動を展開する予定です」「残念ながら私は国連総会のスケジュールがあって参加できませんが、海外でも大韓民国の立場と国格を高めるため最善を尽くします」とも説明した。

李在明大統領は「多くの方々がこれに参加してくだされば、清潔な大韓民国の地を築き上げる大きな力になります」「大韓民国リニューアル週間に清潔で快適な国土を造成し、誰もが誇りを感じられる国を一緒につくり上げることを期待します」と呼びかけた。

チュ・ヒヨン記者