ソウル新羅ホテル「11月2日は国家的イベントがあるので…」　披露宴開催予定の新郎新婦、突然のキャンセル通知にパニック状態

ソウル新羅ホテルが、国家的行事を理由に、今年11月初めに予定されていた一部の結婚式を一方的にキャンセルし、物議を醸している。

【写真】5つ星ホテルで…インスタにあふれる韓国ミレニアル世代のプロポーズ文化

ホテルチェーンを運営するホテル新羅などによると、ソウル新羅ホテルは先ごろ、一部の予約客に「11月初めに国家的行事が予定されているため、やむを得ず予約変更についてご連絡している」と予約のキャンセルを一方的に通知した。

結婚式まであと2カ月もない状況で一方的に予約をキャンセルされたカップルたちは、戸惑いを隠せない。既に知人たちに招待状を送っている上、別の結婚式場を探すのは時間的に厳しいからだ。

結婚式の日時を変更すれば、新婚旅行の航空便や宿泊予約の変更はもちろんのこと、スタジオやドレス、ヘアメークの予約まで変更しなければならない。そうすると違約金が発生する恐れもある。

これに関連し、結婚式を控えたある女性はSNS（交流サイト）で「人生最大のイベントである結婚式が11月2日に予定されているのに、ホテル側から突然、披露宴キャンセルという連絡が来た」「披露宴まであと50日もないタイミングで知らされ、パニックになっている」とつづった。

ホテル新羅側は、結婚式キャンセルの理由に挙げた「国家的行事」が何なのか、国家的行事のためにキャンセルになった結婚式が何件あるのか、明らかにはできないとコメントした。

ただしこれに関しては、10月末に慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に関連しているのではないかとの見方がでている。今回のAPEC首脳会議には、米国のトランプ大統領や中国の習近平国家主席らが出席する予定だ。

韓国政府はAPECの前後に韓米・韓中首脳会談を開催する方向で調整を進めている。韓米・韓中首脳会談はソウルで開催される可能性が高い。そのため現在、米国と中国はソウルでも宿泊施設の確保に向けて動いているという。

ホテル新羅の関係者は、チョソン・ドットコムの電話取材に対し「現在、顧客側と補償について個々に協議を進めている」と説明した。

キム・ミョンイル記者