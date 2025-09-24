記事入力 : 2025/09/24 11:00

ドラマ「暴君のシェフ」　ネトフリ非英語部門で２週連続１位

【ソウル聯合ニュース】韓国ケーブルチャンネルｔｖＮのドラマ「暴君のシェフ」が、米動画配信大手ネットフリックス「ＴＯＰ１０」のテレビ非英語部門で２週連続１位を記録したことが、２４日分かった。

　ネットフリックスの公式ガイドサイト「ＴＵＤＵＭ」によると、先週の同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は６５０万ビューで、テレビ非英語部門１位を守った。

　国別ではペルー、ベネズエラ、日本、サウジアラビアなど２３カ国・地域で１位となった。

　「暴君のシェフ」は公開初週は４位だったが、口コミが広がって２週目に２位に上昇。４週目に首位に立った。

　少女時代のユナと俳優イ・チェミン主演の同作は、天才シェフのヨン・ジヨン（ユナ）が朝鮮王朝時代にタイムスリップし、暴君イ・ホン（イ・チェミン）に日々独創的な料理を振る舞うというストーリーのファンタジー時代劇だ。

　このほかの韓国ドラマでは、女優のキム・ゴウンとパク・ジヒョンが主演し、女性同士の友情を描いた「ウンジュンとサンヨン」がテレビ非英語部門の５位にランクインした。

　英語映画部門では、人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が２１２０万ビューで２位につけ、１４週連続で１０位圏内にとどまった。

