韓国の２５年成長率見通し　０．９％に上方修正＝ＩＭＦ

【世宗聯合ニュース】韓国企画財政部は２４日、国際通貨基金（ＩＭＦ）が１１日から２週間行った韓国政府との年次協議の結果、今年の韓国の経済成長率を０．９％と予想し、７月の見通しから０．１ポイント上方修正したと発表した。

今年の経済成長率は韓国政府と韓国銀行（中央銀行）の見通しに合わせて小幅引き上げ、来年の経済成長率は１．８％で据え置いた。

今回の見通しは年次協議団の見解で、来月発表予定の世界経済見通しにも反映されるとみられる。

ＩＭＦは毎年４月と１０月に世界経済見通し、１月と７月に主要３０カ国の修正見通しを発表している。

今回の見通しでは「緩和された財政・通貨政策により国内需要が漸進的に回復し、堅調な対外半導体需要が他の輸出の減少を相殺する」として、来年は不確実性の緩和や緩和政策効果の本格化などで経済成長率が拡大するとの見方を示した。

インフレ率は来年まで韓国銀行の目標値である２％前後にとどまるとしながらも、「不確実性が高く、下方リスクがより高い」と指摘した。

家計債務に関しては、ソウルの一部地域を対象に行われた債務増加を抑制し、不良債権化した不動産プロジェクトファイナンス（ＰＦ）を処理するための先制的政策が金融部門の脆弱性解消に効果的だったと分析。短期的な政策方向を肯定的に評価した一方、構造改革と長期的な財政健全化が必要だと指摘した。