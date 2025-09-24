李大統領肝いりの「大衆文化交流委」発足へ　Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋが共同トップ

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権が新設した大統領直属の大衆文化交流委員会が１０月１日に発足式を開き、活動を本格化させる。

李大統領は２４日、フェイスブックに「韓国の大衆文化の世界的な飛躍や発展を後押しする大衆文化交流委員会が第一歩を踏み出す」として、同委員会の発足式に２７０人の国民を招待すると書き込んだ。先着順で募集するという。

また、「Ｋ―ＰＯＰ、Ｋドラマ、Ｋムービー、Ｋゲームなど誇らしい韓国の大衆文化が世界の中心に立つだろう」と強調。発足式では男性グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）やガールズグループ、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（ル セラフィム）が特別公演を披露すると明らかにした。

同委員会については、「文化産業界のリーダーたちと共にさまざまな分野で官民協力を強化し、ネットワークを拡大するため新設した組織」とし、「文化産業の基盤を固め、韓国を真のグローバル文化強国へと導くことに大きく貢献すると確信する」と強調した。

李大統領は同委員会の共同委員長に大手芸能事務所、ＪＹＰエンターテインメントの代表でプロデューサー兼歌手のＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ（パク・ジニョン）氏を抜てきした。