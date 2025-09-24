韓国の出生数が１３カ月連続増　７月婚姻件数は９年ぶり高水準　　　　

【世宗聯合ニュース】韓国統計庁が２４日に発表した「人口動向」によると、７月の出生数は前年同月比１２２３人（５．９％）増の２万１８０３人で、昨年７月から１３カ月連続で増加した。婚姻件数の増加や政府の出産支援政策などが後押ししたとみられる。

今年１月から２万人台を維持してきた月間の出生数は６月に２万人を割り込んだが、７月は再び２万人を超えた。

今年１～７月の出生数は累計で１４万７８０４人となり、前年同期比７．２％増加した。

１～７月の出生数が前年同期を上回ったのは２０１５年以来１０年ぶりで、増加幅は統計開始以来、最大となった。

統計庁は出生数の増加について、婚姻件数の増加、政府の各種出産支援政策、３０代前半の女性人口の増加などが複合的に作用したと説明した。

１人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は７月に０．８０を記録し、前年の同じ月より０．０４ポイント増加した。

７月の婚姻件数は前年の同じ月より１５８３件（８．４％）増加した２万３９４件だった。７月としては２０１６年（２万１１５４件）以来の高水準だった。婚姻件数は昨年４月から１６カ月連続で増えている。

７月の死亡数は２万７９７９人で、前年の同じ月より２００人減少した。

７月の離婚件数は７８２６件で前年同月より１１３件減少した。

死亡数が出生数を上回り７月の人口は６１７５人の自然減となった。