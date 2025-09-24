韓国野党議員「政府がホテルに圧力かけて一般市民の披露宴中止、自由民主主義国家ではあり得ない…これは独裁だ」

ソウル新羅ホテルが、国家的行事を理由に、11月に予定されていた一部の結婚式を一方的にキャンセルしたことについて、韓国野党周辺から「独裁」との指摘が飛び出した。

韓国野党「国民の力」の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員は22日、自身のフェイスブックで、新羅ホテルが結婚式の2カ月前に一方的に予約キャンセルを通知したという記事をシェアし「政府がホテルに圧力をかけ、1年前から予約が入っていた結婚式をキャンセルさせるとは、自由民主主義国家であってはならないことが起きた」とつづった。

朱議員は「自分の子どもが大切ならば、他人の子どもも大切に考えるべき」「大統領は息子にキラキラした結婚式を挙げさせて大勢の招待客を呼んだ。力のない国民は、政府の一言で、せっかく押さえていた披露宴会場まで政府に献上しなければならないのか」と批判した。

さらに「国際的行事がいくら大事でも、国民の幸せと権利を侵害することはできない」として「これは独裁だ。ただちに国民に謝罪し、過ちを改めよ」と主張した。

新羅ホテルは、11月初めにホテルのバンケットルームを結婚式のために予約していた顧客の一部に対し「国家的イベントが予定されており、その期間にバンケットルームを予約している顧客に予約変更の案内をしている」と連絡したことを22日に明らかにした。

結婚式まで2カ月を切った状況で、一方的に予約がキャンセルされたため、挙式を控えたカップルたちは戸惑いを隠せずにいる。既に知人たちに招待状を送っている上、別の結婚式場を探すのは時間的に厳しいからだ。さらに、結婚式の日時を変更すれば、新婚旅行の航空便や宿泊予約の変更はもちろんのこと、スタジオやドレス、ヘアメークの予約まで変更しなければならない。そうすると違約金が発生する恐れもある。

結婚式を控えたある女性はSNS（交流サイト）で「人生最大のイベントである結婚式が11月2日に予定されているのに、ホテル側から突然、披露宴キャンセルという連絡が来た」「披露宴まであと50日もないタイミングで知らされ、パニックになっている」とつづった。

新羅ホテルは、この国家的行事がどのようなものなのか、明らかにしていない。業界では、10月末に慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に関連してソウルでも行事が行われることから、これが理由ではないかとの見方がでている。ホテル側は「顧客と補償について個々に協議を進めている」と説明した。

イ・ガヨン記者