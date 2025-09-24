李大統領　国連安保理で公開討論を初主宰へ

【ニューヨーク聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２４日（米東部時間）、国連安全保障理事会の公開討論を韓国大統領として初めて主宰する。

米ニューヨークの国連本部で開かれる公開討論には、安保理の理事国１５カ国を含む約８０カ国が出席すると予想される。

李大統領は今回の討論で、人工知能（ＡＩ）と国際平和・安全保障をテーマにＡＩの責任ある利用の促進に向けたメッセージを発信する予定だ。

前日に国連総会で行った一般討論演説で「民主大韓民国」の復活を宣言し、「交流（Ｅｘｃｈａｎｇｅ）、関係の正常化（Ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ）、非核化（Ｄｅｎｕｃｌｅａｒｉｚａｔｉｏｎ）」で朝鮮半島問題を解決する包括的アプローチ「ＥＮＤイニシアチブ」を提示したのに続き、新技術についての議論をリードする姿を国際社会にアピールする。

李大統領は公開討論に先立ちイタリア、フランス、ポーランドの首脳と会談を開き、協力強化策を議論する予定だ。

前日には国連のグテレス事務総長やウズベキスタン、チェコの首脳と会談し、朝鮮半島の平和に向け支援を要請するとともに、経済協力を強化することで合意した。

米国の外交・安保関係者と夕食会も開き、朝鮮半島情勢について意見交換した。