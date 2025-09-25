李大統領が安保理公開討論を主宰　包容的なＡＩルール作り訴え

【ニューヨーク聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２４日（米東部時間）、人工知能（ＡＩ）と国際平和・安全保障をテーマにした国連安全保障理事会の公開討論を主宰した。韓国大統領が安保理の公開討論を主宰するのは初めて。韓国は９月の安保理議長国を務めている。

李大統領はＡＩについて、「現在のＡＩは子虎のようだ」としたジェフリー・ヒントン教授の発言を取り上げ、「子虎は私たちを食う猛獣にも、（アニメ映画）『ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』の愛らしい『ダーピー』にもなれる」として、「私たちがＡＩをどう扱うかによって全く異なる未来が広がるだろう」と語った。

また、「変化に備えられず引きずられていくと、深刻な技術格差が世界的な不平等と不均衡を深刻化させるだろう」と指摘。「国益のため競争する一方、皆の利益のため協力することが賢明な対処」と強調した。

そのうえで、「多くの専門家の警告通り、人工知能が人類を滅亡させるとすれば、それは共通ルールをつくれなかったため」と懸念を示し、「各国の政府や学界、産業界、市民社会が知恵を集めてこそ皆のためのＡＩ、人間中心の包容的なＡＩへの革新を成し遂げられる」と述べた。

国連の役割に関しては、「特に安保理の責任が大きくなった」として、「ＡＩをうまく活用すれば、大量破壊兵器（ＷＭＤ）の拡散を監視するなど紛争を予防し平和を維持する優れたツールとなり得るが、制御力を失えば虚偽情報が氾濫し、テロやサイバー攻撃が急増するディストピア的な未来は避けられない」と述べた。そのうえで、「韓国はＡＩが人類の持続可能な未来をつくる優れたツールになるよう協力を主導する」と訴えた。

１０月末に韓国・慶州で開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議にも言及し、「人工知能が人類の繁栄に寄与できるよう、『ＡＰＥＣ ＡＩイニシアチブ』の採択を進めている」と紹介。「技術発展の恩恵を皆が享受する『ＡＩ基本社会』『皆のＡＩ』が新しい時代のニューノーマルになるよう取り組んでいる」と述べた。