パク・チャヌク監督の新作映画　公開初日に興行１位　

【ソウル聯合ニュース】韓国映画振興委員会が２５日発表した集計によると、パク・チャヌク監督の新作映画「仕方がない」（原題）が公開初日の２４日に約３３万１０００人の観客を集め、同日の興行ランキング１位を記録した。

米国の作家、ドナルド・E・ウェストレイクの小説「斧」を原作とするこの作品は、会社を解雇されたマンス（イ・ビョンホン）が再就職するためにライバルを蹴落とそうとする物語で、今年のベネチア映画祭コンペティション部門に招待された。

パク監督が３年ぶりにメガホンを取った新作であることに加え、イ・ビョンホン、ソン・イェジン、イ・ソンミン、ヨム・ヘランなどトップクラスの俳優が出演して封切り前から多くの関心を集めた。

一方、シネマコンプレックス（複合型映画館）ＣＧＶの観客評価「ＣＧＶゴールデンエッグ指数」は８４％とそれほど高い水準ではなく、俳優たちの演技や演出が好評を得た一方で、ストーリーが中だるみし、主人公に共感しづらいとの指摘も出ている。

この日午前８時時点の前売り率は４２．３％と首位の座を守っており、当分ヒットが続く見通しだ。

同日に公開された日本のアニメーション映画「チェンソーマン レゼ篇」は約１０万８０００人を集め、興行２位でスタートした。