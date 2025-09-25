「国家的行事」理由に一般市民の披露宴を中止したソウル新羅ホテル、1億ウォン超の挙式費用を全額負担へ

ソウル新羅ホテルが国家的行事を理由に一部の結婚式を一方的にキャンセルし、波紋を呼ぶ中、ホテル側が挙式費用を全額負担することを決めたことが分かった。

関連業界が24日、明らかにした。それによると、ソウル新羅ホテルは最近、結婚式がキャンセルとなった顧客に対し、式を希望の日時に変更するとともに、食事代・施設利用料など挙式費用の全額を支援する方針を伝えた。

会場装花の有無などオプションによって費用は大きく異なってくるが、ソウル新羅ホテルでの結婚式は、費用が1億－2億ウォン（約1060万－2120万円）かかるといわれている。

ホテル業界では、挙式費用の全額をホテル側が負担するケースは異例だとの声が聞かれる。ソウル新羅ホテルを運営するホテル新羅が、ブランド価値と顧客との信頼関係を守るために思い切った決断を下したのではないかと分析されている。

ソウル新羅ホテルは先ごろ、一部の結婚式予約者に「11月初めに国家的行事が予定されているため、やむを得ず予約変更のご連絡を差し上げている」と結婚式のキャンセルを通知していた。

結婚式まで2カ月を切った状況で一方的に予約をキャンセルされたカップルたちは、戸惑いを隠せなかった。既に知人たちに招待状を送っている上、別の結婚式場を探すのは時間的に厳しいからだ。

結婚式の日時を変更すれば、新婚旅行の飛行機や宿泊予約の変更はもちろんのこと、スタジオやドレス、ヘアメークの予約まで変更しなければならない。そうすると違約金が発生する恐れもある。

ホテル新羅側は、結婚式キャンセルの理由に挙げた「国家的行事」が何なのか、国家的行事のためにキャンセルになった結婚式が何件あるのか、明らかにはできないとコメントした。

ただしこれに関しては、10月末に慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に関連しているのではないかとの見方がでている。今回のAPEC首脳会議には、米国のトランプ大統領や中国の習近平国家主席らの出席が予定されている。

ホテル新羅側はチョソン・ドットコムの電話取材に対し、顧客への補償に関する具体的な内容は明かせないと説明した。

ホテル新羅の関係者は「顧客情報に関する事項はお伝えすることができない。国家的行事によってやむを得ず挙式日程が変更になった顧客の皆さまに心からおわび申し上げる」とした上で「顧客側と個々に補償について協議を進めている」と話した。

キム・ミョンイル記者