「なぜ習近平主席が泊まるソウル新羅ホテルだけ一般市民の披露宴を一斉中止したのか」　野党議員が韓国政府に説明求める

ソウル新羅ホテルが国家的行事を理由に、11月初旬に予定されていた一部の結婚式を一方的にキャンセルしたことについて、韓国野党「国民の力」の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員は23日、自身のフェイスブックで「個人の犠牲を強要する独裁的発想」だとして、公権力動員疑惑に対する真相を究明すべきだと主張した。

【写真】李在明大統領「慶州APEC、清潔な国土で客人を迎えましょう」 国民に大掃除を呼び掛け

朱議員はまた「新羅ホテルが1年前から予約が入っていた結婚式を一斉に中止にした背景には、政府の存在がある。新羅ホテルも政府の公式な要請に伴うやむを得ない決定だと説明を付け加えた」と述べた。

さらに「少なくとも過去15年で初めてのことだ。公権力の強い圧力がなければホテル側が自ら顧客との約束を破るはずがない」として「国家的行事のために個人の犠牲を強要するのは独裁的な発想だ」と主張した。また、国民の結婚式を台無しにしたのだから政府は説明する義務があるとして「政府の誰がどのようなルートで何を要請したのか、真相を明らかにせよ」と要求した。

ホテルによる一方的な予約中止が、中国の習近平国家主席のせいだという主張も飛び出した。朱議員は「米国のトランプ大統領が泊まるホテルは結婚式のキャンセルが起きなかったのに、なぜ中国の習近平主席が泊まる新羅ホテルだけが結婚式を一斉に中止したのか」と疑問を投げかけ「中国の過剰な儀典のために公権力が動員されたのではないか。そのことについて国民は知る権利がある」と主張した。

ホテル業界によると、新羅ホテルは最近、一部の結婚式予約者に「11月初めに国家的行事が予定されているため、やむを得ず予約変更のご連絡をしている」と挙式のキャンセルを一方的に通知した。中国の首脳はこれまで、来韓した際に新羅ホテルを利用することが多かったという。米国の首脳は来韓時には主にハイアットホテルを利用している。

ソ・イルウォン記者